Мутко: здорово, что Смолов остался в «Краснодаре»

Трансферное окно в чемпионате России закрылось в ночь на 1 сентября

«Я как руководитель, отвечающий за развитие футбола, заинтересован в том, чтобы играло как можно больше российских игроков, молодые получали практику», — сказал президент РФС Виталий Мутко.

Он остался доволен тем, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов принял решение остаться в стане «черно-зеленых».

«У Федора Смолова наверняка было много раздумий, но в принципе он лидер в «Краснодаре», и это здорово, что он остался в клубе. Отчасти и благодаря ему средняя посещаемость «Краснодара» выросла в разы. Да, это говорит о прекрасном менеджменте, новом стадионе, но и о качестве игроков. Тут важно, чтобы наши футболисты имели амбиции, вот и все», — цитирует Виталия Мутко «Спортбокс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний футболист, пропустивший старт сезона из-за травмы, в это летнее трансферное окно может сменить команду. Им интересовались четыре клуба.

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб уже давно не думает об уходе Смолова из команды. На пресс-конференции перед началом сезона-2017/18 гендиректор ФК «Краснодар» заявил, что Смолов может уйти, но пока никаких предложений по нему не поступало. ФК «Зенит» опроверг информацию о том, что ведет переговоры со Смоловым. При этом 29 июня СМИ сообщили, что «Зенит» планирует приобрести форварда.

Позже телекомментатор Нобель Арустамян не исключил вариант, что краснодарскому клубу в обмен на Смолова могут предложить Кокорина с доплатой. ФК «Краснодар» оценил Федора Смолова в 16 млн евро.

Вернуться на ленту

Источник