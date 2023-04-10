Мухаммед бин Салман хочет сделать Эр-Рияд самым большим городом в мире

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман хочет превратить столицу страны Эр-Рияд в крупнейший город мира и удвоить его население до 15 миллионов к 2030 году.

Для этого власти Саудовской Аравии привлекают иммигрантов из Объединенных Арабских Эмиратов, пишет Bloomberg. Правила, запрещающие вести бизнес с Требования вступят в силу в 2024 году, поэтому иностранные фирмы уже начали отправлять в страну своих сотрудников.

По данным Bloomberg, таким образом Эр-Рияд пытается конкурировать с Дубаем — более «свободным и космополитичным». , но и дороже.