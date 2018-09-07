Музей Горячего Ключа увековечит память героев Первой мировой войны

В городе стартовала акция по сбору архивных материалов того времени .

Жителей курорта пригласили принять участие в деле восстановления памяти об участниках Первой мировой войны. Сотрудники музея надеются, что фонды пополнят фотографии, письма с фронта и другие материалы, раскрывающие историю войны, которые хранятся в архивах местных жителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

«Сейчас в фондах городского исторического музея хранится очень мало исторических свидетельств о Первой мировой войне. А ведь многие из наших земляков участвовали в этих событиях и были награждены различными медалями за боевые отличия. Среди героев есть и полные Георгиевские кавалеры», — рассказали в музее.

К 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны, который будут отмечать 11 ноября, музей планирует издать специальный буклет, в основу которого лягут свидетельства, собранные во время акции.

Все подробности можно уточнить по телефонам: 8 (918) 345-20-23 и 8 (86159) 3‑52-43, а также в музее по адресу: Горячий Ключ, Ленина, 34А.

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