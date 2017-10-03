Музей Николая Островского в Сочи отметил 80-летие

В честь юбилея в литературно-мемориальном учреждении прошел праздник с награждением сотрудников и чествованием постоянных посетителей.

«Таких людей народ не забывает», — написал Юрий Гагарин о писателе Николае Островском, посетив его музей в Сочи. Автор романа «Как закалялась сталь» называл Сочи второй родиной, здесь он состоялся как писатель. Память о мужестве Островского собрала под крышей музея тысячи неравнодушных творческих личностей.

«Это как большая человеческая жизнь. Здесь проходили международные и общероссийские выставки. Музей открывал новые имена художников, поэтов, литераторов», — сказала заместитель директора музея Николая Островского Елена Скрипкина.

За годы работы учреждение культуры приняло более 7 млн посетителей из России, ближнего и дальнего зарубежья.

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