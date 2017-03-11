Музей в Анапе посетил потомок графа Шереметьева

Анапский археологический музей 10 марта с частным визитом посетил граф Петр Шереметьев, представитель известного боярского рода.

Он осмотрел экспозиции музея, в том числе под открытым небом — на месте раскопок античного города Горгиппии, пообщался с сотрудниками музея и оставил запись в книге почетных посетителей.

Предок Петра Петровича Борис Петрович был сподвижником Петра I.

Петр Шереметьев — архитектор, меценат и общественный деятель. Председатель Российского музыкального общества в Париже и ректор Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова. Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, сообщает пресс-служба музея.

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