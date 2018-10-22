Музеям предложили взять шефство над могилами известных деятелей

22 октября в 07:19

С такой инициативой выступило Министерство культуры РФ.

Ведомство призвало поступить по примеру Российского национального музея музыки, который взял шефство над могилой Федора Шаляпина. Об этом сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

«Мы инициируем среди подведомственных учреждений кампанию по шефству над могилами известных деятелей, тех, кто многое сделал на благо нашей страны, начиная от министров народного просвещения с 1802 года, председателей комитета по культуре, деятелей культуры и искусства», — рассказал Кононов.

В пример он привел Словению, где за каждым сотрудником посольства России закреплено то или иное место российского или советского присутствия — могилы, памятники, памятные знаки.

«Я предвижу, что сами музеи, а возможно, и другие учреждения культуры, эту инициативу подхватят, объявят шефство над могилами известных людей, имевших в разное время отношение к тому или иному учреждению. Это простое и понятное дело, оно делается не для какого-то пиара, это просто дословное следование цитате Пушкина «Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам»», — подчеркнул Кононов.

Он напомнил, что многие известные российские деятели захоронены за пределами России — во Франции, в США, на Украине и в Молдове. Кононов отметил, что ведомство найдет тех, кто организует шефство над этими памятными местами, сообщает ТАСС.

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