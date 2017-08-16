Муж актрисы Веры Глаголевой рассказал подробности ее смерти

Он опроверг информацию о том, что актриса скончалась в США.

Муж актрисы Кирилл Шубский сообщил, что Вера Глаголева умерла после продолжительной болезни. По данным Telegram-канала SHOT, актриса скончалась в Германии, пишет «Лента.ру».

Старшая дочь Глаголевой Анна Нахапетова опубликовала в соцсетях запись, в которой попросила представителей СМИ воздержаться от комментариев.

«Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божией Вере», — написала она на своей странице в Instagram.

Зять актрисы, хоккеист Александр Овечкин, опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с ней.

«Наша любимая Вера Витальевна. Невозможно поверить и осознать! Любим вас и всегда будем любить», — подписал он.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вера Глаголева умерла 16 августа. По данным СМИ, она скончалась от онкологического заболевания. Актрисе был 61 год.

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