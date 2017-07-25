Мужчина из Ростова-на-Дону купил билет на поезд в Туапсе и пропал

Полиция разыскивает Андрея Хильченко.

По данным правоохранителей, мужчина приобрел билет на поезд из Ростова-на-Дону в Туапсе, однако в Краснодарский край так и не прибыл.

Андрей Хильченко родился 11 июля 1984 года. На вид ему 30-35 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карего цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8 (863) 249-10-50, 249-10-66, 8 (908) 175-65-00, 8 (928) 279-13-22, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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