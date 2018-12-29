В полицию обратился молодой человек с заявлением о нападении.

Он рассказал, что прогуливался по набережной, на него напал прохожий. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего по лицу, отобрал у него телефон, который стоит 30 тыс. рублей, и скрылся.

Полицейские сделали детализацию телефонных переговоров и выяснили личность преступника. Им оказался житель Приморско-Ахтарска. Его задержали на работе.

Подозреваемый рассказал полицейским обстоятельства произошедшего. Ему показалось, что мужчина на набережной снимает его на телефон, поэтому он напал на соглядатая и отобрал у него мобильник.

Расследование дела завершено, материалы переданы в суд. Мужчине за грабеж грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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