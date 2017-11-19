Мужская сборная РФ по шорт-треку завоевала максимум квот на Игры-2018

В Сеуле 19 ноября завершился четвертый этап Кубка мира. Он стал финальным в борьбе за олимпийские квоты на Игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Мужская сборная России получила по три квоты на дистанциях 500, 1 тыс. и 1,5 тыс. м, а также квоту на эстафету на 5 тыс. м. У женской сборной — три квоты на дистанции 1,5 тыс. м и по две на 500 и 1 тыс. м, а также квота на эстафету на 3 тыс. м.

Эти квоты не являются именными. Тренерский штаб определит состав сборной на Игры-2018 позднее, сообщает ТАСС.

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