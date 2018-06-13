Музыкальный театр Краснодара представит оперу «Риголетто»

Премьера состоится 23 июня.

Поставкой произведения Джузеппе Верди занимался художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгий Исаакян. Дирижер-постановщик — Владислав Карклин. Премьеру приурочили к 20-летию творческой деятельности солиста Музыкального театра Владимира Кузнецова.

Артисты исполнят знаменитые арии «Та иль эта — я не разбираю», «Сердце радости полно», «Мы с ним равны», «Сердце красавицы», «Вижу голубку милую».

«Зрителей ждет немало сюрпризов. Новое прочтение классической оперы Джузеппе Верди в формате semi-stage — полуконцертная-полусценическая версия. Современные декорации, железный занавес, стилистика гангстерских фильмов и нуар детективов 20-30-х годов ХХ века сохранят итальянский колорит великой оперы и приблизят ее к современному восприятию», — рассказали в пресс-службе ТО «Премьера».

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