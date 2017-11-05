Музыкантов биг-бенда Гараняна удостоили звания заслуженных артистов Кубани

Награждение прошло 4 ноября в рамках VI Международного фестиваля GG Jazz к 20-летию оркестра.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Кубани» главному дирижеру биг-бенда Георгия Гараняна Илье Филиппову и музыкантам Олегу Проскурякову, Алексею Куликову, Николаю Лефтерову, Леониду Ольховскому и Михаилу Харьковскому. Артисты были удостоены такого звания за большой вклад в развитие культуры и искусства Кубани и многолетний плодотворный труд.

В этом году фестиваль GG Jazz проходит в рамках празднования 80-летия Краснодарского края. Он открылся 3 ноября презентацией совместного проекта биг-бенда Георгия Гараняна под управлением Ильи Филиппова и дуэта финалистки вокального телепроекта «Голос-3» Мариам Мерабовой и ее супруга пианиста-виртуоза Армена Мерабова, сообщает пресс-служба краевого минкультуры.

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