Музыканты группы «Пикник» пострадали в ДТП

Во Владимирской области 16 марта произошла авария с участием автомобиля, в котором находились члены группы.

По предварительным данным, авария произошла в 12:10 на 50-м километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом и Volkswagen, в котором ехали музыканты. В результате ДТП пострадали семь человек: водители двух легковых автомобилей, а также пятеро пассажиров Volkswagen. Из шести попавших в больницу участников группы «Пикник» одного отпустили на амбулаторное лечение.

«Состояние остальных — средней степени тяжести. Они находятся не в реанимации, а в травмотделении», — рассказал главврач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина.

Медики отказываются раскрывать характер травм пострадавших, ссылаясь на врачебную тайну. Музыканты отменили ближайший концерт в Рязани, пишет РИА «Новости».

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