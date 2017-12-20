Музыканты из Краснодарского края стали победителями конкурса «Ударная волна»

Фестиваль ударных инструментов, маршевых и духовых оркестров прошел в Санкт-Петербурге и собрал более 300 участников из регионов России и шести стран мира.

Конкурсантов оценивали в пяти возрастных категориях и 12 номинациях. Программа фестиваля включала конкурсные прослушивания исполнителей, а также мастер-классы, сольные концерты приглашенных специалистов.

По итогам творческого соревнования в число победителей вошел дуэт Intermezzo учащихся детской школы искусств имени Г. Ф. Пономаренко — Таисии Сидоровой и Владислава Литвинова.

Кубанский дуэт стал лауреатом I степени в номинации «Классические ансамбли ударных инструментов». Специальными благодарственными грамотами за подготовку лауреатов отметили преподавателя и концертмейстера музыкантов.

Победители получили ценные призы от ведущих производителей музыкальных инструментов и приняли участие в заключительном гала-концерте в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник