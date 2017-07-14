МВД: на Кубани снизилось число разбоев, грабежей и вымогательств

Кубанские полицейские в июле подвели итоги работы за первое полугодие.

В заседании принял участие заместитель главы Кубани Юрий Бурлачко.

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Виневский рассказал о приоритетных направлениях деятельности полиции Кубани и о задачах, которые необходимо реализовать до конца года.

В первом полугодии полицейским удалось сократить количество тяжких преступлений против личности: убийства и умышленные причинения тяжкого вреда здоровью. Наблюдается снижение разбоев, грабежей и вымогательств.

Юрий Бурлачко от лица губернатора края Вениамина Кондратьева поблагодарил правоохранителей за добросовестную службу и вручил им награды. Выступая перед собравшимися, он подчеркнул важность работы полиции по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, особенно во время летнего курортного сезона.

«Жители и гости Кубани ждут от нас эффективной работы по профилактике правонарушений, обеспечению безопасности на улицах населенных пунктов края», — цитирует Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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