МВД назвало Сирию основным источником сообщений о ложном минировании объектов в РФ

Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщил, что также звонки поступали из Турции, США, Канады, Украины, Казахстана и Узбекистана.

По его словам, основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии. По сути, речь шла о кибернападении на РФ.

Зубов отметил, что по фактам анонимных звонков об угрозах взрыва в городах России возбудили более 2,5 тыс. уголовных дел.

Ранее в МВД заявили, что полиция пресекла работу нелегального оператора мобильной связи, с чьих номеров, в том числе, совершались звонки о заведомо ложных фактах терроризма, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с начала сентября из-за ложных минирований эвакуировали более 2,4 млн человек.

Днем 21 ноября в Краснодаре телефонные террористы сообщили о минировании 16 зданий, в том числе торговых центров и городской мэрии. Эвакуировали сотрудников мэрии Краснодара, посетителей ТЦ «Галерея», ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и ТЦ «Галактика», учеников школы № 66 и студентов двух вузов. По данным источника в правоохранительных органах, сообщения о минировании зданий в Краснодаре поступили из-за границы.

В краевой столице 5 октября в девять школ поступили звонки о возможном минировании учреждений. Полиция провела проверку зданий и прилегающих территорий, однако опасных предметов не обнаружила. Ранее эвакуции из-за звонков о минировании присходили в двух отелях и двух торговых центрах в Сочи, а также в 11 торговых центрах в Краснодаре.

Серия ложных минирований по Краснодару прошла и в ноябре. Тогда эвакуировали сотрудников мэрии Краснодара, посетителей ТЦ «Галерея», ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и ТЦ «Галактика», учеников школы № 66 и студентов двух вузов.

Также в крупные торговые центры города и несколько административных зданий поступили звонки с сообщениями о минировании 4 декабря. Были эвакуированы ТРК «Галерея Краснодар», «Сити-центр», «Oz Молл», «Горизонта», «Красная Площадь», «Ашан», «Оскар», «Центр города», кинотеатр «Болгария», парк «Европа», СБС, «Вега».

Вернуться на ленту

Источник