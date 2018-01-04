МВД планирует отказаться от выдачи бумажных ПТС с 1 июля

Проект постановления правительства по отказу от бумажных паспортов транспортных средств уже подготовлен.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, ранее оформленные на транспортные средства бумажные ПТС будут действовать до их замены на электронные паспорта. Если собственник транспортного средства захочет заменить ПТС на электронный аналог, такое оформление будет осуществляться по его заявлению.

В ведомстве отметили, что проект документа сейчас проходит общественное обсуждение, сообщает РИА «Новости».

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