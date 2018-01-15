МВД планирует отменить штрафы за побои

15 января в 08:50

Вопрос об исключении санкции в виде штрафа из КоАП РФ проработают до 1 июня.

Такую меру рассмотрят по рекомендации Правительственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Отмечается, что для инициаторов драки предлагают оставить только административный арест и обязательные работы. Эксперты считают, что воспитательные меры более эффективны, чем штраф.

В КоАП останутся два других вида наказания за побои — административный арест сроком до 15 суток или до 120 часов обязательных работ.

Штраф сохранят в виде исключения для лиц, которые не подлежат административному аресту или наказанию в виде обязательных работ, например для инвалидов I и II групп, больных с заразными инфекциями и других.

МВД также занимается проработкой вопроса об отмене судмедэкспертизы при административных делах о побоях.

«В случае причинения только физической боли фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования», — сказал представитель ведомства.

Под побоями понимаются действия, которые причинили физическую боль, однако не повлекли тяжелых последствий для здоровья, пишут «Известия».

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