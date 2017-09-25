МВД предложило упростить процедуру наказания нарушителей по видео очевидцев

Соответствующий законопроект уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.
Сейчас инспекторы ГИБДД должны тратить много времени и ресурсов, чтобы доказать факт нарушения. Полицейским приходится вызывать сообщившего о нарушении, проверять по базам данных личность нарушителя, вызывать для опроса, устанавливать свидетелей и так далее. При этом сотрудники ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности.
Новый законопроект призван решить эту проблему. Он предлагает внести изменения в КоАПП, которые позволят полицейским выносить постановления об административных наказаниях за нарушения ПДД без составления протокола, если их зафиксировали на видео граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, сообщает РИА «Новости».
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