МВД решило поменять правила кругового движения

Законопроект находится на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Автором инициативы стало МВД. По мнению ведомства, существующие нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП, поэтому при новой организации проезда пропускная способность дорог вырастет.

«Схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону и даже в одном городе — от перекрестка к перекрестку. Практика приоритета проезда перекрестка с круговым движением установлена практически во всех европейских странах, данный положительный опыт подтверждает целесообразность внесения проектируемых изменений», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас ПДД обязывают водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа, сообщает РИА «Новости».

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