Законопроект предлагает дополнить соответствующую статью Кодекса об административных нарушениях санкциями за пропаганду и рекламу наркотиков через сайты.

Документ также предусматривает ответственность за это нарушение для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 50 до 100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее МВД предлагало ввести административное наказание за рекламу наркотических средств в интернете, а также повысить размеры штрафов для операторов, не блокирующих такую информацию, сообщает «Интерфакс».

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