МВД России продлило срок убежища экс-президента Украины Януковича

Срок действия документа продлен до 26 октября 2018 года.

По данным СМИ, Виктор Янукович не получал российского гражданства или вида на жительство и не намерен делать этого в будущем.

Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины. Это подтвердил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Отмечается, что срок действия документа, полученного в октябре 2015 года, должен был закончиться 26 октября 2017 года. В правоохранительных органах сообщили, что никаких иных документов для легального пребывания в России у бывшего президента Украины нет.

«Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа», — пояснил Сердюк.

Он добавил, что Янукович варианты приобретения гражданства или вида на жительство в России не рассматривает. Ему необходимо только временное убежище до возвращения на территорию Украины, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Киеве 4 мая Оболонский районный суд начал предварительное заседание по делу Виктора Януковича о госизмене. Обвинение будет добиваться в суде пожизненного заключения для бывшего президента Украины.

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