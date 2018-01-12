МВД России сократило список разрешенных для отпуска сотрудников стран

В основном в него вошли страны СНГ.

Это Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан, а также республики Южная Осетия и Абхазия. Кроме того, сотрудники МВД могут поехать на Кубу, во Вьетнам, Палестину или Китай.

Туроператоры отмечают, что услуги по организации туров в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию в России развиты слабо. Кроме того, чтобы поехать в Туркмению, нужно получить визу. Узбекистан называют интересным экскурсионным направлением, но туристические поездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета.

В 2015—2016 годах в список МВД входили Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма и Никарагуа. Также в перечне были Турция и Египет, сообщается на сайте Ассоциации туроператов России.

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