МВД: ущерб от коррупции в РФ за год составил 177,5 миллиардов рублей

Об этом рассказал начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко.

По его словам, в 2017 году правоохранители выявили более 70 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности. Из них около 45 тыс. были расследованы, к уголовной ответственности привлекли около 26 тыс. человек.

«Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, 100,5 миллиарда удалось вернуть», — уточнил Курносенко.

Он добавил, что в бюджетной сфере раскрыли 4 тыс. 697 преступлений, из них 2 тыс. 506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности привлекли 1 тыс. 746 человек. Размер ущерба составил более 17,7 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани средний размер взятки составил 353,3 тыс. рублей.

Путин потребовал от ФСБ эффективнее бороться с коррупцией.

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