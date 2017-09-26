МВД: водитель попавшего в ДТП на Кубани автобуса уснул за рулем

Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии в Горячем Ключе.

«По уточненным данным, водитель автобуса King Long — 39-летний житель Нижнего Новгорода — допустил заднее столкновение с грузовым автомобилем MAN, перевозившим гравий. После чего фура допустил заднее столкновение с автомобилем Toyota», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.

В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса. В дороге до ЦРБ скончались еще двое пассажиров автобуса.

В краевую клиническую больницу №1 Краснодара для оказания медицинской помощи были доставлены десять пассажиров автобуса, впоследствии один из них скончался. В больницу скорой помощи Краснодара госпитализирован один пассажир автобуса, в ЦРБ Горячий Ключ доставлены восемь человек.

По некоторым данным, в больнице в Краснодаре скончался еще один пострадавший, сообщает ТАСС.

Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, на месте продолжают работать сотрудники полиции. Движение на трассе полностью восстановлено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус, ехавший из Адлера в Нижний Новгород, врезался в припаркованный на трассе грузовик. Шесть человек погибли на месте, более 20 пострадали. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. МЧС открыло горячую линию — 8 (861) 268-64-40.

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