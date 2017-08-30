МВД: за рулем одного из автомобилей в массовом ДТП в Краснодаре был подросток

В результате аварии погиб один человек.

«Два автомобиля Kia и Nissan двигались со стороны улицы 3-я Трудовая в направлении выезда из Краснодара. Произошло столкновение, в результате которого Kia отбросило на отбойник, а Nissan — в остановку. За рулем второй иномарки находился 17-летний подросток. На пассажирском сидении был мужчина, он погиб на месте», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель Nissan, а также двое человек, которые стояли на остановке.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства столкновения автомобилей и виновник ДТП.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 30 августа около 20:00 в районе остановки «Лекраспром» на Ейском шоссе.

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