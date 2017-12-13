МВД заплатит россиянам от 500 тысяч до 3 млн рублей за помощь полиции

Министерство внутренних дел РФ разработало порядок премирования граждан за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Премии составят от 500 тыс. до 3 млн рублей и больше, предельный размер вознаграждения не установлен.

«МВД России на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов разместило для общественного обсуждения проект приказа МВД России «Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших». Решение о разработке приказа было принято на коллегии министерства в ноябре 2016 года», — говорится в сообщении.

Выплата вознаграждения в сумме до 500 тыс. рублей будет производиться по решению руководителя территориального органа МВД, до 3 млн рублей — по решению заместителя министра внутренних дел РФ, свыше 3 млн рублей — по решению самого министра.

Объявления о назначении вознаграждения будут действовать с момента их размещения на официальном интернет-сайте МВД. Также объявления будут публиковать в СМИ, на официальных сайтах и на информационных стендах территориальных органов МВД России.

Основанием для выплаты вознаграждения гражданину станет инициативное представление им достоверной информации в период размещения объявления на официальном сайте МВД России, которая привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц, его совершивших, сообщает «Интерфакс».

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