В Европе тоже не всё гладко. Это эхо антироссийских санкций?

Международный валютный фонд улучшил прогноз для мировой экономики. Улучшение вызвано «неожиданными позитивными изменениями и большей, чем ожидалось, устойчивостью динамики во многих странах». При этом в ряде стран динамика будет отрицательной.

Согласно прогнозам, темпы роста мирового ВВП снизятся с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году, а затем повысятся до 3,1% в 2024 году. Цифры на 2023 год оказались позитивнее, чем в октябрьском прогнозе организации. Отмечается, что улучшение вызвано «неожиданными позитивными изменениями большей, чем ожидалось, устойчивостью динамики во многих странах». На 2024 год прогноз был ухудшен на 0,1 п.п.

По оценкам фонда, давление на экономическую активность в мире в 2023 году по-прежнему будут оказывать конфликт на Украине и повышение ставок ЦБ по всему миру для борьбы с инфляцией. Подчеркивается, что неблагоприятные риски сократились, однако баланс по-прежнему «смещен в сторону ухудшения ситуации». Негативными факторами названы последствия вспышки COVID-19 в Китае, потенциальное обострение конфликта на Украине, ухудшение ситуаций с задолженностями. В целом мировая экономика продолжит замедление.

Фото: pixabay.com

«Рост останется слабым по историческим меркам, поскольку борьба с инфляцией и украинский кризис оказывают давление на активность», — отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

При этом для стран с развитой экономикой замедление будет более заметным: с 2,7% в прошлом году до 1,2% в 2023 году и 1,4% — в 2024-м. Снижения темпов роста ожидают примерно в 90% стран с развитой экономикой.

Например, прогноз по Великобритании плохой. Она станет самой слабой крупной экономикой мира в этом году. По оценкам МВФ, объем производства в Британии сократится на 0,6%. Ранее прогнозировался рост ВВП на 0,3%. На ситуацию повлияют тяжелые финансовые условия, высокие цены на энергоносители, более жесткие налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика. Собственно, уже сейчас видно: цены в стране очень высокие, жители вынуждены экономить, в Лондоне — волна забастовок.

Источник: МВФ

Рост экономики Германии составит всего 0,1%, Франции — 0,7%, Италии — 0,6%.

«Условия в еврозоне более сложные, несмотря на признаки устойчивости к энергетическому кризису, мягкую зиму и щедрую финансовую поддержку», — отмечает Гуринша.

Однако странам Европы грозят проблемы с заполнением газохранилищ будущей зимой из-за отказа от российских энергоносителей.

В Японии экономический рост ускорится до 1,8% в 2013 году.

Ожидания фонда в отношении экономики США на 2024 год ухудшились. МВФ прогнозирует рост на 1% — это на 0,2% ниже октябрьских оценок. В 2023 году экономика Штатов вырастет на 1,4 процента, что на 0,4 процента выше октябрьского прогноза.

Источник: МВФ

А вот страны с формирующимся рынком покажут рост, так как, по мнению МВФ, уже прошли нижнюю точку. Их темпы роста увеличатся в среднем на 4% и 4,2% в этом и следующем годах.

В Индии темпы экономического роста снизятся с 6,8% в 2022 году до 6,1% в 2023 году, а в 2024 году вернутся к 6,8%. На Индию и Китай будет приходиться половина глобального роста в этом году, тогда как на США и Еврозону — всего десятая часть.

Что касается России, то МВФ улучшил прогноз нашей экономики на следующие два года. В 2022 году в РФ не произошло прогнозирующегося экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%, «за которым последует умеренно позитивный рост в 2023 году».

Фото: pixabay.com

По прогнозам Международного валютного фонда, экономика России увеличится в 2023 году на 0,3% ВВП — это на 2,6 % лучше октябрьских прогнозов. В 2024 году экономика вырастет на 2,1% — это лучше на 0,6%, чем было в предыдущем прогнозе.

В Минэкономразвития РФ отметили, что оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами, а российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры, выставленные недружественными странами.

«В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского», — говорится в сообщении министерства.

«Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают», — прокомментировал прогнозы МВФ российский политик Дмитрий Медведев.

Фото: сайт Кремля

Он отметил, что абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие – азиатскими марками. Кроме того, помог параллельный импорт.

«Так что всё как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует в России рост экономики в этом году», — констатировал Медведев.

Между тем, еще в марте глава МВФ Кристалина Георгиева не исключала дефолт в России из-за западных санкций. В частности, она говорила о возможном обесценивании рубля, рецессии и резком сокращении российской экономики. Время показало, что заложниками своих же санкций стали Европа и США — так как жители этих стран пострадали от введенных их властями ограничений даже больше, чем россияне.