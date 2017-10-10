МВФ улучшил прогноз роста ВВП России

Прогнозы были пересмотрены из-за укрепления финансовой стабильности в мире, замедления инфляции, роста производства и укрепления рубля.

МВФ улучшил прогнозы роста ВВП России на 2017 и 2018 годы на 0,4 п. п. и 0,2 п. п. — до 1,8% и 1,6% соответственно. Об этом говорится в октябрьском докладе World Economic Outlook. В апрельском докладе МВФ говорилось, что рост российской экономики в 2017 и 2018 годах будет составлять 1,4% в год.

«Рост инфляции в Бразилии и России, согласно прогнозам, замедляется быстрее, чем ожидалось в апреле 2017 года, отражая более сильные эффекты от роста производства, укрепления валюты и благоприятного спада цен на продовольственные товары», — поясняется в октябрьском докладе.

По мнению МВФ, в экономике России могут возникнуть негативные эффекты. Они могут быть связаны с мировыми ценами на нефть, продолжающимся оттоком капитала и санкциями против нефтегазовых компаний и крупнейших банков России, пишут «Ведомости».

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