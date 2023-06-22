Мы и дальше будем расширять выделение стратегических месторождений полезных ископаемых местным предпринимателям – Шавкат Мирзиёев

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в ходе встречи с избирателями Навои, что предоставление стратегических полезных ископаемых месторождения местным предпринимателям будут дополнительно расширены.

«В ближайшие семь лет из бюджета будет выделено 10 трлн сумов на выполнение геологоразведочных работ на площади 60 000 квадратных километров.

В то же время, Канада, Франция, Австрия, Япония, Китай, мы также привлекем 2 миллиарда долларов прямых инвестиций от компаний Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В связи с этим только в этом году будет выдано 500 разрешений на добычу золота, серебра, вольфрама, угля и железной руды.