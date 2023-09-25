Мы можем помочь Пакистану в вопросах безопасности – «Талибан»

После обеспокоенности по поводу присутствия «террористических» группировок в Афганистане представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что Пакистан может помочь в вопросах безопасности. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh Daily.

Муджахид заявил, что временное правительство Афганистана примет меры в вопросах безопасности Пакистана в соответствии со своими силами и возможностями.

“Безопасность внутри Пакистана” Что касается этого вопроса, мы сделаем все возможное. “Что бы ни случилось, пакистанцы знают, что мы не можем помочь им пересечь внутреннюю границу страны, потому что это их личная ответственность”, – сказал он.

Со своей стороны, в Пакистане всегда есть террористические группировки, особенно Техрик-е. -Талибан Пакистан утверждает, что они используют территорию Афганистана против страны. В ответ моджахеды заявили, что им не будет разрешено использовать землю Афганистана против соседних стран.