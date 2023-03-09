«Мы не имеем никакого отношения к протестам в Грузии» — Песков

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Москва не имеет никакого отношения к законопроекту об «иностранных агентах» в Грузии. Кремль никого не вдохновляет», — сказал он.

Беспорядки в Грузии на фоне законопроекта об «иностранных агентах» беспокоят Кремлю, для России важно, чтобы вдоль границ страны был мир”, – сказал Песков. Конечно, нам важно, чтобы вдоль наших границ был мир», — заявил представитель Кремля.

Песков призвал россиян в Грузии быть осторожными в свете последних событий в этой стране.

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“Как видите, происходят уличные беспорядки, очень важно, чтобы в этих беспорядках не участвовали граждане России. В остальном у нас нет ни малейшего желания комментировать или вмешиваться в эти вопросы, мы не имеем к ним никакого отношения. Но, конечно же, мы рекомендуем нашим гражданам быть предельно осторожными», — заявил представитель Кремля