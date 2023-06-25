«Мы не позволим событиям идти по сценарию»

Медведев назвал нынешнее вооруженное восстание хорошо продуманной и спланированной операцией по захвату власти в стране. Он назвал ее «весьма вероятной».

«Мы не позволим событиям развиваться идти по сценарию, лишь бы повстанцы получили ядерное оружие, как бы этого ни хотелось сумасшедшим уголовникам», — заявил Медведев.

«Предыдущие жалобы Пригожина, невыполнение Минобороны России некоторых обязательств , закулисные “наезды”, спекуляции о коррумпированности чиновников, все это идет по четко продуманному плану”, – добавил он.