Мэр Краснодара: будем планомерно решать проблемы Музыкального микрорайона

Мэр Краснодара Евгений Первышов 16 февраля рассказал о ситуации с пожаром в многоквартирном доме на улице Прокофьева, 3 в Музыкальном микрорайоне.

«Установлено, что сгоревший накануне дом — классический самострой. Он строился без разрешительной документации, узаконен по решению суда в 2011 году. Этот период – пик самостроя, причем не только в Краснодаре. Сейчас при поддержке краевой администрации, лично губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, есть принципиальная позиция по недопущению самовольного строительства. Как явление в Краснодаре оно практически отсутствует», — подчеркнул мэр.

По словам Первышова, несмотря на то, что микрорайон проблемный, сложный и хаотично застроенный, людей, которые там живут, никто бросать не собирается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

«Проблемы этой территории постепенно решаем. Вместе с администрацией Прикубанского округа, прокуратурой, судом проводим комплекс мероприятий, направленных на приведение микрорайона в порядок. В микрорайоне — проблемы с электроснабжением, отоплением, канализацией, социальными объектами и многим другим. Это колоссальные затраты, там целый комплекс проблем, но мы намерены их решать. Будем постепенно и планомерно снимать эти вопросы. Сделаем все возможное, чтобы улучшить качество жизни жителей микрорайона, сделать ее более комфортной», — сказал глава города.

Евгений Первышов отметил, что несколько лет назад в микрорайоне сложилась критическая ситуация по теплоснабжению. Постепенно остроту проблемы по организации централизованного теплоснабжения удалось решить.

«Эта была серьезная работа. К сожалению, быстро решить все проблемы там невозможно, но поступательно мы идем по этому пути», — добавил мэр.

Он подчеркнул, что также предпринимали действия, направленные на то, чтобы избежать хаотичной застройки Музыкального, подавали исковые заявления о сносах домов. Списки объектов, возводящихся без разрешения на строительство, размещались на сайте администрации города, звучали в эфире телеканалов, в СМИ. Людей призывали не вкладывать деньги в строительство, предупреждали о проблемах, с которыми они столкнутся при покупке там жилья.

«Зачастую в таких домах признавалось право собственности из-за многочисленных обращений горожан с просьбами об отзыве исковых заявлений, возможности заселения и проживания в них. И суд шел людям навстречу», — сказал Первышов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Вениамин Кондратьев обозначил борьбу с незаконно возведенным жильем как одну из первоочередных задач для региональных и муниципальных властей. Он неоднократно подчеркивал, что самострои уродуют не только облик населенного пункта, но и экономику. Многоквартиный дом в Музыкальном микрорайоне возводился и был сдан в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. В том числе во время происшествия туда было сложно подъехать машинам пожарных и спасателей, а также был риск еще большего распространения огня.

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