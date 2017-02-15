Мэр Краснодара: горевшую многоэтажку на улице Прокофьева восстановят

Мэр Краснодара Евгений Первышов 15 февраля заявил, что жилой дом на улице Прокофьева, в котором произошел пожар, восстановят.

Глава города лично контролирует ход ликвидации пожара. Также на место приехали первый заместитель мэра Сергей Васин, глава администрации Прикубанского округа Андрей Дорошев, начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко. Развернут оперативный штаб.

«Все, чьи квартиры пострадали от пожара, получат необходимую помощь. В первую очередь речь идет о временном размещении, помощи с проживанием, в дальнейшем — с восстановлением дома. Этот микрорайон почти весь возведен самостройно. Могу заверить, необходимую поддержку получат все пострадавшие от пожара, в первую очередь, семьи с детьми», — сказал Первышов.

По поручению мэра, в школе № 66 открыли пункт временного сбора пострадавших. Там организовано горячее питание. Оттуда пострадавшие семьи распределят по местам временного проживания в гостиницах. Всем окажут необходимую помощь.

«Как только соответствующие службы снимут охрану и позволят войти в дом, жители смогут вернуться в свои квартиры, будет проведена оценка ущерба. Безусловно, дому нужны ремонтно-восстановительные работы. Для этого будем изыскивать дополнительные резервы», — пояснил Первышов.

Информацию о пострадавших и местах их временного размещения можно получить по телефону горячей линии: 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м.

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