Мэр Краснодара поручил проверить застройку в районе Восточно-Кругликовской

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил провести проверку застройки района Большая Восточно-Кругликовская.

Такое поручение глава города дал комиссии департамента архитектуры и градостроительства во время рабочего объезда.

«Это документ, в соответствии с которым идет строительство микрорайона. Особенно это важно для территорий комплексного освоения, таких как Восточно-Кругликовская. Горожане высказывают претензии к тому, что сейчас происходит с застройкой района. И это тревожные сигналы. Поэтому комиссия должна четко разобраться, соответствуют ли действия застройщика действующему проекту планировки», — сказал Евгений Первышов.

Мэр подчеркнул, что территории комплексного освоения должны быть примером качественной застройки, с учетом всех требований по созданию школ, детсадов и медучреждений, строительству дорог и организации зеленых зон, а не вызывать людей на митинги и пикеты.

«Выводы комиссии рассчитываю получить в течение недели», — поставил задачу глава Краснодара.

Речь идет о жилом районе, прилегающем к улице Восточно-Кругликовской и включающем улицы Черкасскую, Героев-разведчиков, Генерала Трошева и другие до границ поселка Плодородного. Общая площадь территории составляет около 500 га. По данным городского департамента архитектуры, с ноября 2014 года изменения в проект планировки не вносились, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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