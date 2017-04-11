Мэр Краснодара представил три кандидатуры на должность своих заместителей

В Краснодаре 11 апреля парламентариям представили на обсуждение кандидатуры, предложенные мэром города Евгением Первышовым на должность его заместителей.

Руководителю департамента муниципальной собственности и городских земель Андрею Василенко предложили стать куратором этого направления в качестве вице-мэра. Глава Западного внутригородского округа Дмитрий Логвиненко, в случае назначения, будет курировать экономический блок. Лидер краснодарских коммунистов Сергей Лузинов может занять пост куратора по вопросам молодежной политики, физкультуры и спорта.

Все члены комитета единогласно поддержали кандидатуры. Теперь им предстоит пройти обсуждение в комитетах гордумы, а 19 апреля депутаты рассмотрят вопрос об их согласовании на очередной сессии.

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