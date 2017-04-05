Мэр Краснодара: проекту «Наземка» необходимо экономическое обоснование

Глава Краснодара Евгений Первышов 4 апреля высказался по поводу проекта наземного метро.

«Знаком с проектом «Наземка». В первом приближении — идея неплохая. Мой заместитель занимается этим вопросом, сейчас продумывается механизм организации остановочных комплексов. Жду оценку экономического эффекта. Основная эксплуатирующая организация будет в любом случае РАО «РЖД»: это поставка локомотивов, вагонов, наполняемость», — сказал он.

Первышов отметил, что при перевозке пассажиров надо изучать траффик, то, сколько людей сможет уехать, какое количество составов для этого понадобится. По словам мэра, все зависит от экономического обоснования и тех выводов, которые сделают железнодорожники.

«Им решать, насколько выгодно задействовать дополнительные вагоны, электрички. Технически все выполнимо. Но важна экономическая отдача. Пока я не увижу экономического обоснования, не буду официально принимать никаких решений», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в департаменте транспорта, организации дорожного движения и окружающей среды Краснодара в январе одобрили проект «Наземка», который предполагает создание наземного метро. Власти Краснодара 31 марта осмотрели места возможного размещения железнодорожных платформ для реализации проекта наземного метро.

Он подразумевает организацию шести линий, на которых будут курсировать электропоезда, и 38 станций. Проектом также предусмотрено создание дополнительных станций. Наземное метро будет действовать в радиусе 30 км от города. Проект разрабатывает общественное движение «Городские решения» совместно с представителями компании «Кубань Экспресс-Пригород».

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