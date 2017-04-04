Мэр Краснодара прокомментировал проблему с вывозом мусора

Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 апреля на брифинге рассказал, почему в городе возникли проблемы с вывозом ТБО.

«Ситуация действительно сложная. И ухудшение работы по вывозу бытового мусора очевидно. Здесь сыграли роль несколько факторов. Становясь региональным оператором вывоза ТБО, победитель конкурса — «Мусороуборочная компания» — не до конца рассчитала силы, так как по соглашению все обязательства по вывозу отходов ложатся на такого оператора. Сейчас мы на пути решения возникшей проблемы, чтобы исправить сложившуюся ситуацию», — сказал Первышов.

Ранее жители краевой столицы начали жаловаться на сокращение количества контейнерных площадок по городу и на то, что не соблюдаются графики вывоза мусора.

Мэр рассказал, что после того, как ОАО «Мусороуборочная компания» стала региональным оператором по Краснодарской зоне, куда входят Краснодар и Динской район, ей необходимо заключить договоры по оказанию услуг со всеми юридическими и физическими лицами на территории города. Однако сейчас эта процедура не завершена.

«В год с территории города вывозится около 4 млн куб. м отходов, это в день — порядка 11-13 тыс. куб. м. Региональный оператор должен охватывать этот объем, но на сегодняшний день договоры заключены только на вывоз порядка 4 тыс. куб. м в день. Получается, что большинство потребителей на сегодняшний момент продолжают использовать контейнерные площадки без договоров, то есть не платят за утилизацию отходов. Сейчас главная задача перед «Мусороуборочной компанией» — заключить все эти договоры», — пояснил глава города.

По словам Первышова, он сейчас лично разбирается в ситуации, которая привела к тому, что администрация города не оплатила компании за работу в 2016 году около 900 млн рублей. В организации сложилась задолженность по зарплате, есть сложности с покупкой топлива для работы техники.

«Все вместе эти моменты и дали негативный результат. В настоящее время мною поставлена задача изыскать источники в размере 300 млн рублей, чтобы заключить дополнительный договор с ОАО «Мусороуборочная компания» на вывоз бросового мусора, чтобы исправить ситуацию с текущим вывозом отходов», — сказал мэр.

Он добавил, что параллельно компании предстоит усилить работу по заключению договоров на вывоз мусора.

«Проблема сложная, но она будет решена», — цитирует Первышова пресс-служба мэрии.

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