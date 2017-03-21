Мэр Краснодара рекомендовал бизнесменам платить работникам не менее 40 тыс. рублей

Мэр Краснодара Евгений Первышов в марте подписал постановление «О дополнительных мерах по социальной поддержки работающего населения города», в котором предлагается уровень зарплаты сотрудникам коммерческих предприятий.

«Рекомендовать руководителям коммерческих организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Краснодара, устанавливать работникам заработную плату в 2017 году не ниже 40 тыс. 280 рублей», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

В документе сказано, что это будет способствовать обеспечению достойного уровня жизни работающего населения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», среднемесячная зарплата сотрудников бюджетных организаций Краснодарского края в 2016 году выросла на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 27 тыс. 345 рублей.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 14 марта сообщил, что минимальная зарплата должна вырасти до 11 тыс. рублей.

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