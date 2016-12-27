Мэр Краснодара решил сократить зарплату городских чиновников на 15%

Мэр Краснодара Евгений Первышов 27 декабря рассказал об основных направлениях оптимизации расходов городской администрации, которую он планирует провести в 2017 году.

«Расчетная цифра, которую я перед собой ставлю, — сокращение на 15%. Нужно сократить 15% на все содержание администрации города. Это сокращение фонда заработной платы сотрудников как самой администрации, так и казенных муниципальных учреждений и предприятий, других бюджетных учреждений. И расходы в целом на содержание: аренда помещений, транспорт и иные расходы», — сказал глава города на встрече с журналистами.

Первышов рассказал, что аренда офисных помещений для сотрудников администрации обходится почти в 55 млн рублей. Средняя действующая арендная ставка в городе — 1,1 тыс. рублей, однако есть площади, которые можно арендовать за 650-700 рублей.

«Сегодня поставлена задача новому руководителю аппарата администрации, чтобы он предложил соответствующие варианты, либо снизить арендную плату, либо мы переедем на другие площади, которые сейчас подыскиваем. В результате мы сократим арендные платежи на 20-25 млн рублей», — пояснил глава города.

Мэр также напомнил о своих планах по сокращению на 15% аппарата администрации и структурных подразделений.

«Это не будет повальное сокращение. Будет достаточно взвешенный подход. Я общаюсь с каждым руководителем управления и департамента, своими заместителями. Заслушиваю отчеты о работе. Анализирую нагрузки, которые есть сейчас», — сообщил Первышов, отметив, что некоторых подразделений, в том числе социальной сферы, сокращения не коснутся.

Глава Краснодара подчеркнул, что сокращение, которое будет происходить, никак не отразится на деятельности самой администрации. Первышов добавил, что также рассчитывает на серьезное сокращение в расходовании средств на служебный автотранспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Первышов 12 декабря дал поручение снизить расходы на содержание аппарата администрации Краснодара, аренду помещений, служебный транспорт.

В администрации Краснодара в ноябре сократили должности первого заместителя главы города и заместителя, который координировал работу по взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих. Позже Евгений Первышов отметил, что содержание одного заместителя главы города, с учетом расходов на служебный автомобиль, обходится бюджету в сумму около 3,5 млн рублей в год.

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