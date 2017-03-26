Мэр Новороссийска возмутился укладкой асфальта в лужи

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 25 марта прокомментировал ситуацию с укладкой асфальта на городских дорогах в лужи под дождем.

В социальных сетях появилось видео, как в Новороссийске дорожники на улице Революции 1905 года, разгоняя воду лопатой, укладывали асфальт.

«Меня, как и всех жителей нашего города, возмутил факт укладки асфальта на улице Революции 1905 года в воду под проливным дождем. После проведения проверки дал распоряжение о персональном наказании всех руководящих сотрудников администрации, допустивших это безобразие. Мы живем в Новороссийске, работаем здесь, ездим по одним и тем же улицам. Такое отношение к городу – недопустимо», — написал Дяченко в своем твиттере.

По его словам, дорогу заново отремонтируют за счет подрядчика.

«Также за собственный счет подрядных организаций будут переделываться все плохо отремонтированные участки дорог, не прошедшие технадзор», — добавил мэр.

В Новороссийске гидростроители строят плотину, чтобы запустить ГЭС и решить проблемы города с электричеством. На видео этап охлаждения смеси, в результате которой она становится супермегамонолитной. ★ Видео @mikhail_topdar_nvrsk via @nvrsk_news. #Новороссийск #КраснодарскийКрай #Юг #krdphoto #Кубань #Krasnodar #Krd #typodar #Краснодар

Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) Мар 26 2017 в 4:58 PDT

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