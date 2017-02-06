Мэр Сочи: цены на размещение летом сохранятся на уровне 2016 года

Глава Сочи Анатолий Пахомов 6 февраля заявил, что будущим летом цены на размещение в отелях и пансионатах курорта останутся на уровне 2016 года.

«Мы обсуждали вопрос цен с туроператорами. На следующей неделе по всем четырем районам Сочи мы соберем всех руководителей средств размещения и объясним им, чем они рискуют. У нас не будет повышения цен по сравнению с 2016 годом, бизнес тоже понимает ситуацию, особенно с учетом наших конкурентов. Мы рекомендуем им прислушаться и увидеть, что конкуренция растет», — рассказал Пахомов после встречи в Москве с российскими туроператорами в Ростуризме.

Мэр отметил, что на курорте можно найти жилье любой ценовой категории.

«Мы все делаем для того, чтобы к нам мог приехать турист с любым кошельком: можно снять и за 400 рублей, и номер в пятизвездочном отеле за 7 тыс. рублей. Курорты Анапы и Геленджика бывают гораздо дороже предложений в нашем Лазаревском», — подчеркнул мэр, что выражение «дорогой Сочи» — это стереотип.

Ранее туроператоры выражали опасения, что когда Турция и Египет снова начнут принимать туристов, цены российских объектов размещения могут оказаться неконкурентоспособными, передает «Интерфакс».

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