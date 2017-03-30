Мэр Сочи: население курорта за год выросло на 12 тыс. человек

Мэр Сочи Анатолий Пахомов в марте заявил, что в 2016 году число постоянных жителей курорта возросло на 12 тыс.

Об этом он сообщил в ходе отчета перед депутатами Городского собрания об итогах работы за 2016 год.

Пахомов отметил, что в связи с ростом числа жителей города необходимо увеличивать число школ и детских садов.

«У нас строится три школы, две школы в этом году введем в эксплуатацию. Это прежде всего школа в Верхней Беранде. Она будет введена в эксплуатацию в августе. И уже первого сентября дети пойдут в новую школу», — сказал Анатолий Пахомов.

Мэр также рассказал, что в 2016 году более 100 семей получили новые квартиры взамен ветхого жилья, а 36 домов капитально отремонтировали, сообщает пресс-служба администрация Сочи.

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