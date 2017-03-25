Мэрия Краснодара предупредила о последствиях проведения несанкционированных мероприятий

В управлении по связям с общественностью администрации Краснодара сообщили, что на 26 марта в городе согласована молодежная акция «100 причин жить», проведение других мероприятий и митингов не санкционировано и будет являться нарушением федерального законодательства.

«Уведомления о проведении общероссийской протестной акции не были удовлетворены, так как ранее уже были поданы заявки другими общественными организациями, чьи мероприятия «накладывались» по датам и времени. В частности, о намерении провести акцию «100 причин жить» еще 13 марта заявили представители общественного движения «Молодая гвардия Единой России». В заявке обозначены центральные площадки парков Победы и Чистяковская роща, а также территория перед кинотеатром «Аврора»», — рассказал заместитель начальника управления Павел Абрамчик.

Он добавил, что проведение мероприятий по второй заявке в одно и тоже время на одних и тех же местах согласовано не было в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ.

Павел Абрамчик обратил внимание на то, что согласно Кодексу административных правонарушений РФ, несоблюдение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Такая же ответственность предусмотрена для всех участников несанкционированного публичного мероприятия.

За участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям, или объектам транспортной, или социальной инфраструктуры, на граждан может быть наложен административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. На должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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