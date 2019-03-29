Мурат Кумпилов проинформировал Виталия Мутко о подготовке к празднованию 100-летия автономии Адыгеи

Адыгея в 2022 году отметит 100-летие автономии республики. Юбилей будет праздноваться на государственном уровне. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года.

Вопросы подготовки к 100-летию Республики Адыгея обсуждали в Москве в ходе встречи заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко и главы РА Мурата Кумпилова.

Виталия Мутко, который возглавляет оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия автономии Адыгеи, интересовал ход реализации значимых региональных инициатив, посвященных данному юбилею.

Напомним, распоряжением Правительства России создан оргкомитет, в состав которого вошли представители федеральных и региональных органов власти, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации РФ.

Руководитель республики проинформировал вице-премьера РФ о выполнении в Адыгее поручений, которые дал Виталий Мутко в ходе первого заседания оргкомитета. Оно состоялось в Москве в августе 2018 года.

В настоящее время идет подготовка к выполнению плана мероприятий. Он сформирован совместно с Министерством культуры РФ и состоит из четырех разделов. Предусмотрено проведение большого числа культурно-массовых мероприятий. Отдельно запланирована реконструкция социальных объектов, ремонт ряда учреждений культуры. Кроме того, Адыгея рассчитывает на поддержку федерального центра в реализации значимых для региона инфраструктурных объектов, в их числе — возведение очистных сооружений, продолжение строительства магистрального водовода.

Для решения этих вопросов и уточнения плана мероприятий глава Адыгеи предложил провести выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия автономии Адыгеи.

Виталий Мутко подчеркнул значимость предстоящего события, празднование которого закреплено Указом Президента России Владимира Путина, и принял к рассмотрению предложения руководства республики.