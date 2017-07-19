На 19 июля Кубани ожидаются ливни, ветер и температура около 40 °C

На Черноморском побережье порывы ветра достигнут 25 м/с.

Из-за шторма Керченская переправа работает с затруднениями. Накануне в порту «Кавказ» собралась внушительная очередь. Возможности переправиться на полуостров ждали около 1 тыс. легковых автомобилей. В морской дирекции просят внимательно планировать путешествие через пролив.

Кроме того, метеорологи обещают ливни с грозами, в некоторых районах края может выпасть град. Но, несмотря на дождливую погоду, температура днем может повыситься до 40 °C и больше. Поэтому в регионе сохраняется высокая пожароопасность — четвертого и пятого классов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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