На 73-м году жизни умер актер Георгий Тараторкин

После продолжительной болезни на 73-м году жизни 4 февраля скончался народный артист России Георгий Тараторкин.

Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета. Прощание с актером планируется организовать в театре 6 февраля. Место захоронения будет известно позже, передает ТАСС.

Георгий Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде. В 1966 году он окончил студию при Ленинградском ТЮЗе имени Брянцева, с 1968 года начал сниматься в кино. Одной из самых известных ролей актера считается Родион Раскольников в фильме «Преступление и наказание» 1969 года, пишет «Коммерсантъ».

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