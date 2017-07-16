На 75-м году жизни умер актер Владимир Толоконников

Он был известен в том числе по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце».

Российский и казахстанский актер театра и кино скончался в Москве на 75-м году жизни.

«Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино «СуперБобровы-2». А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия», — сообщил друг семьи актера.

Толоконникова планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре, сообщает «Интерфакс».

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Он известен по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце», а также ролью в картине «Хоттабыч».

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