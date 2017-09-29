На 82-м году ушла из жизни фигуристка Людмила Белоусова

Об этом сообщил российский тренер Алексей Мишин.
Советской фигуристке Людмиле Белоусовой, выступавшей в паре с Олегом Протопоповым, был 81 год.
«Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке. Людмила была выдающейся спортсменкой и человеком», — сказал Мишин.
Белоусова в паре с Протопоповым стала двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира, сообщает ТАСС.
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